Beyaz yardım ekibi tam gaz

Tunceli Valiliği, yerel seçimler öncesi, parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan karşıladığı beyaz eşya ve mobilya dağıtımını, Yüksek Seçim Kurulu'nun ‘Seçimlerden önce dağıtılamaz’ kararı, Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasına bugün de sürdürdü.





Tunceli merkez ve Nazimiye İlçesi'nde dağıtım yapan ekip sayısı 12'ye çıkarıldı. Yardım alanlardan farklı tepkiler yükselmeye davam ederken, çamaşır makinesi verilen 27 yaşındaki Fatma Demir, eşini işsiz olduğunu ve iki çocuğundan birini hasta olduğunu belirterek, “Oğlumu doktora götürsünler” dedi.



Tunceli Valiliği'nin ‘Her eve beyaz eşya’ projesi Türkiye'de tartışma yaratırken, yardımların dağıtımında birinci hafta tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun `Seçimler öncesinde dağıtılamaz' kararının ulaşmasını ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürerken, Valilik yardım dağıtımını hızlandırdı. Eşyaların tükenmesi üzerine dağıtıma ara verilen Nazimiye İlçesi'nde bugün yeniden beyaz eşya dağıtımına başlandı. Tunceli merkezde de dağıtım komisyonu üyelerinin gözetiminde yardımları Moğultay, Yeni, Ali Baba, Esentepe, Cumhuriyet mahalleri ile merkez köylerde beyaz eşya ve mobilya yardımı dağıtımı sürdü. Nazimiye, merkez köy ve mahallelerde yardım dağıtan ekip sayısının da 12'ye yükseltildiği belirtildi.



Buzdolabının içini nasıl dolduracağız?



Yardımlardan çamaşır makinesi alan Fatma Demir, eşini işsiz olduğunu ve iki çocuğundan birini hasta olduğunu belirterek, çocuğunun tedavi edilmesini istedi. Demir, “Oğluma ranza ile birde fırın istemiştim ama onlar gelmedi. Oğlum Mertcan hasta, onu parasızlık yüzünden tedavi ettiremiyorum. Oğlumun doktora götürülüp tedavi ettirilmesini istiyorum. Oğlumu Elazığ'daki hastaneye sevk ettiler ama parasızlıktan götüremiyorum. Onun tedavisinin yapılmasını istiyorum” dedi.



Buzdolabı verilen bazı ev hanımları ise maddi durumlarının buzdolaplarının içini doldurmaya yetmeyeceğini belirtirken, bazı aileler ise yardımların yetersiz olduğunu savundu.

