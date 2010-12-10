Beyaz Yakalının Seyir Defteri' çıktı

T24 - Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün "Beyaz Yakalının Seyir Defteri" adlı kitabı raflarda yerini aldı.





Özellikle Bankacılık-Finans Sektöründe yaşayan 'Plaza insanlarının' ilk kariyerden son kariyere kadar olan hayat seyirlerini anlatan ve aynı zamanda beyaz yakalıları fırsat- tehdit ekseninde bir farkındalık yolculuğuna davet eden kitap kısa sürede önemli bir ilgi merkezi oldu.



Fastbook Yayınları'ndan çıkan kitap iş hayatını uzun, tutku dolu, sevinçli ancak aynı zamanda da yorucu ve en hüzünlü yolculuk olarak nitelendiriyor ve okuyucuya anlatıyor.



Kitabın okuyucuya önerisi ise şöyle: Beyaz yakalı doğmadınız ve beyaz yakalı kalmak zorunda değilsiniz. Beyaz yakalı olmak size belli bir dönem güç katmıştır. Ancak, artık kendi jeneratörünüze, kendi gücünüze dönme zamanıdır.



Asıl güç sizin içerinizdedir. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Gücünüze inanın. Doğru zamanda, doğru alanda, doğru kişi olmayı başarın!





