Beyaz TV sunucusu: Melih Gökçek'in direndiği yok önümüzdeki günlerde istifa edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, canlı yayında Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini öne sürdü.

“Direndiği yok”

Gökçek ile dün telefonda görüştüğünü belirten Sarıkaya, yayında şu ifadeleri kullandı:

"10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür… Tayyip Erdoğan'la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti'yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok."