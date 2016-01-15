Beyaz Show’a bu akşam kimler katılacak?

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a bağlanarak Diyarbakır’da yaşananlara dikkat çeken ve “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Çelik isimli öğretmen ile gündeme gelen Beyazıt Öztürk'ün bu hafta Murat Boz, Aslı Enver ve Burak Özçivit konuk olacak.

Ne olmuştu?

Güneydoğu'daki operasyonlar ve çatışma ortamına dikkat çeken Ayşe Çelik'in "Burada çocuklar ölüyor, lütfen sessiz ve duyarsız kalmayın" sözleri sonrası sosyal medya ikiye bölünmüştü. Çoğunluğu iktidara yakın bazı Twitter hesapları Ayşe Öğretmen'i ve Beyaz'ı 'terör propagandası' yapmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise Ayşe Öğretmen'e destek vermişti. Beyazıt Öztürk, Kanal D ana haber canlı yayına çıkarak olayın bir provokasyon olduğunu öne sürerek, özür dilemişti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Öğretmen ve Beyazıt Öztürk hakkında terör soruşturması başlattı.