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Dünya

Beyaz Saray: Türk hükümetini kutluyoruz WASHINGTON (A.A)

01 Aralık 2011 00:49

-Beyaz Saray: Türk hükümetini kutluyoruz WASHINGTON (A.A) - 30.11.2011 - Beyaz Saray, Türk hükümetini Suriye'ye yönelik açıkladığı yaptırımlardan dolayı kutladığını bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vietor, yaptığı açıklamada, ''Türk hükümetini, Suriye rejimine karşı ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirleri içeren açıklamasından dolayı kutluyoruz'' ifadesini kullandı. Vietor, ''Türkiye'nin, Suriye halkının temel haklarının ihlali ve uygulanan vahşete cevaben gösterdiği liderliğin, Beşşar Esad rejimini daha da yalnızlaştıracağını, Esad ve yakın çevresine, eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve hoşgörü gösterilmeyeceği yönünde güçlü bir mesaj göndereceğini'' belirtti. ''Türk hükümetinin bugün açıkladığı tedbirlerin, hiç şüphesiz Suriye rejimi üzerindeki baskıyı artıracağını'' kaydeden Vietor, açıklamasında, ''Diğer hükümetleri de, Esad rejimini kınayanlar ve baskı uygulayanlar camiasına katılmaya çağırmaya devam ediyoruz'' dedi. Vietor, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye'deki kriz süresince Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın koordinasyon içinde olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

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