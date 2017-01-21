Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü: Türkiye ile ABD'nin arasına kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz

ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump, dün Washington’da yemin ederek, resmen başkanlık koltuğuna oturdu. Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Sean Spicer "Türkiye bizim dostumuzdur. Türkiye ile ABD arasına kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Teröristlere karşı tavrımız net"

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer, Trump'ın ilk görev gününde Akşam gazetesinden Yavuz Atalay'a konuştu. Spicer, "Türkiye ile ABD arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Başkanlık devir - teslim törenlerine ilişkin soruyu cevaplayan Spicer "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız ve bu törenlerin büyüklüğü de bunun ilk adımı" diye konuştu. Fetullah Gülen'in iadesi hakkında soruyu da cevaplayan yeni Beyaz Saray sözcüsü, Gülen'in iadesine ilişkin olarak "Teröristlere karşı tavrımız nettir. Terörist olup olmadığını araştırıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz bundan daha fazlasını söylemeye gerek yok" dedi. "Orta Doğu'ya ilişkin bizi neler bekliyor" sorusunu da cevaplaya sözcü "Obama ve Clinton'dan daha çok ve daha iyi çalışacağız" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Türkiye dostumuz"

"Bölgeye huzur ve kaliteli yaşamın hakim olması için çalışacağız. Amerika teröristlerle işbirliği yapmaz. Amerika'nın gücü istediğini yapmaya yeterlidir. Trump'ın çok zeki birisi olduğunu ve sahip olduğu bu zeka ile Obama döneminde yıkılıp dökülen her şeyi düzelteceğini belirtti. Türkiye bizim dostumuzdur. Türkiye ile ABD arasına kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz"