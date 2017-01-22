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Dünya

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü: Şimdiye kadar dünya genelindeki en büyük kalabalıktı, nokta!

"Haberler yanlış ve utanç verici"

Soldaki fotoğraf 2009 yılında Obama&#39;nın yemin törenine ait.

22 Ocak 2017 15:57

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer, Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne sürerek, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" diye değerlendirdi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğü'nü üstlenen Sean Spicer ilk basın toplantısını düzenledi. Amerikan basınından temsilcilerin olduğu salona, duyurulan toplantı saatinden yaklaşık 2 saat sonra gelen Spicer, sert bir tavır takındı.

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına tepki gösterdi. Bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını, muhabirin de paylaşımını daha sonra sildiğini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu sorumsuzca bir davranış" diye konuştu.

Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne süren Spicer, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" olarak değerlendirdi. Spicer, "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin" dedi.

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Beyaz Sarayyeni sözcüen büyük kalabalıktı

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