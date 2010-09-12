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Dünya

Beyaz Saray'ın önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttılar

11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran’ı Kerim’i yakma eylemi Washington ve New York bazı bireysel eylemlere sahne oldu.

12 Eylül 2010 03:00

T24 - Floridalı rahip Terry Jones’un 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran’ı Kerim’i yakma eyleminden vazgeçmesiyle dünya rahat bir nefes aldı, ancak Washington ve New York bazı bireysel eylemlere sahne oldu.

BEYAZ SARAY’IN ÖNÜNDE KURAN’I KERİM’İ YIRTTILAR
Floridalı rahip Terry Jones’un 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran’ı Kerim’i yakma eyleminden vazgeçmesiyle dünya rahat bir nefes aldı, ancak Washington ve New York bazı bireysel eylemlere sahne oldu. Washington’da İslam’ı protesto eden küçük bir muhafazakâr Hıristiyan grubu Beyaz Saray önünde toplanarak Kuran’ı Kerim’i yırttı. Aralarında aşırı muhafazakâr Çay Partisi’nin (Tea Party) Indiana lideri olduğunu bildiren Andrew Beacham ve kürtaj karşıtı kampanyasının öncüsü Randall Terry’nun bulunduğu 6 kişilik bir grup “İslam’ın saçmalıkları” adlı eylemlerini Beyaz Saray önünde yaptı.


Terry, “İslam barış dinidir saçmalığı mutlaka son bulmalıdır” derken, Beacham da Kuran’ın  İngilizce tercümeli baskısından Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik “nefret” içerdiğini iddia ettiği bazı bölümler okuduktan sonra sayfaları kopararak yırttı.


Yırttığı sayfaları hemen bir plastik torbaya koyan Beacham, yakmama nedenini de burada (Kongre binası alanı) herhangi bir şeyi ateşe vermenin ağır suç olduğuna bağladı. Polisin, birkaç turistin durup seyrettiği eyleme müdahale etmediği bildirildi. 


Bu arada, Tennessee eyaletinde Bob Old isminde bir rahip, dün yardımcısı Danny Allen’le birlikte Kuran’ı Kerim’i yaktı. İki rahip Kuran’ı Kerim’in yanı sıra üzerinde Muhammed yazılan bir kitabı da ateşe verdikten sonra Danny Allen tarafından yere fırlatıldı.


Kansas’taki Westboro Kilisesi ve  Wyoming’deki aşırı sağcı bir grup da Kuran yakacaklarını açıklamışlardı.




Rahip Jones: Yakmayacağız


Eyleminden vazgeçen rahip Terry Jones, Amerikan NBC televizyonuna  yaptığı açıklamada, “Tanrı’nın bize dur dediğini hissediyorum. Biz de ne bugün ne de bundan sonra Kuran yakmayacağız” dedi.



Kuran sayfasını yaktı


New York’ta ise 11 Eylül saldırılarında yerle bir olan İkiz Kuleleri’nin yakınına İslami Kültür merkezinin yapılmasını protesto eden gösteriye katılan bir kişi Kuran’ı Kerim’den kopardığı bir sayfayı ateşe vererek yaktı. Bu kişinin yanı başında ise protestocu olmasına rağmen “Gerçek Amerikalılar Kuran’ı yakmaz” yazılı pankart taşıdığı dikkat çekti.

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