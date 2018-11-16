Beyaz Saray'ın, FETÖ elebaşının iadesi için başlattığı süreci 4 Amerikan Federal Ajansı yürütecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Beyaz Saray\'ın, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'i Türkiye\'ye iade etmeyi değerlendirdiği belirtildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD\'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in eylemlerinin incelendiğini söyledi. FETÖ elebaşı Gülen\'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten bir kıdemli yetkili de, \"Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor\" dedi. Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.



Konu üzerinde FBI (Federal Soruşturma Bürosu), ABD Çalışma Bakanlığı, ICE (Kaçak Göçmenlerle Mücadele Birimi) ve IRS (Amerikan Vergi Dairesi) olmak üzere dört Amerikan Federal Ajansı çalışıyor.



Ayrıca ABD İç Güvenlik Departmanı\'ndan, Gülen\'in ziyaretçi durumu hakkında bilgi istendiği belirtildi.



Konu ile ilgili haberlerde, ABD Milli Güvenlik Konseyi ve FBI\'ın konu ile ilgili yorum yapmadıkları belirtilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Departmanı\'nın da soru taleplerine yanıt vermediği yer aldı.