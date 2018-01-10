Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon istifa etti

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Breitbart News Network'taki yöneticilik görevinden istifa etti. Breitbart, Bannon'un istifa haberini doğruladı.

Beyaz Saray'ın eski Eski Başstratejist Steve Bannon, Breitbart'taki yaöneticilik görevinden istifa etti. Breitbart Bannon'un istifa haberini doğruladıBannon, Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve bu suçlamanın da yer aldığı ülkenin gündemi olan kitapta Steve Bannon, kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray ise Bannon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu için kullandığı "vatan haini" ifadesinden geri adım atarak dilediği özrü kabul etmemişti