T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon istifa etti

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Breitbart News Network'taki yöneticilik görevinden istifa etti

10 Ocak 2018 04:18

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Breitbart News Network'taki yöneticilik görevinden istifa etti. Breitbart, Bannon'un istifa haberini doğruladı.

Beyaz Saray'ın eski Eski Başstratejist Steve Bannon, Breitbart'taki yaöneticilik görevinden istifa etti. Breitbart Bannon'un istifa haberini doğruladıBannon, Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve bu suçlamanın da yer aldığı ülkenin gündemi olan kitapta Steve Bannon, kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray ise Bannon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu için kullandığı "vatan haini" ifadesinden geri adım atarak dilediği özrü kabul etmemişti

ETİKETLER

Steve Bannonbeyaz saraydonald trumpistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24