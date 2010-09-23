Beyaz Saray'ı karıştıran kitap

T24- ABD Başkanı Barack Obama ve danışmanlarının, Afganistan politikası yüzünden 20 aydır birbirleriyle çekiştiği iddia edildi.



İddia, Amerikalı ünlü gazeteci Bob Woodward’un henüz piyasaya çıkmayan kitabı "Obama’nın Savaşları"nda dile getirildi.



Kitabın Amerikan medyasına sızan bir bölümünde Woodward, yönetimin fikir ayrılığı içinde olduğunu, Obama’nın ulusal güvenlik ekibindeki önemli isimlerin Başkan’ın Afganistan stratejisinden şüphe duyduğunu yazdı.





ABD’nin eski başkanlarından Richard Nixon’ın istifasına yol açan Watergate Skandalını ortaya çıkartan gazeteci Woodward, Obama’nın Afganistan’a 30 bin takviye asker gönderme kararıyla ilgili de farklı görüşler olduğunu öne sürdü.



Woodward, kitabının bir bölümünde ise ABD’nin Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke’un, "ABD’nin Afganistan politikasının işe yaramayacağını" söylediğini belirtti.



Kitaptan yapılan bazı alıntılara göre:

- Obama’nın, Afganistan danışmanı Korgeneral Douglas Lute ve Holbrooke’un Afganistan stratejisi konusunda şüpheleri bulunuyor.



- Obama, Pentagon’un 40 bin takviye asker daha talebini reddetti.



- Afganistan ile ilgili bir çekilme takvimi belirlendi, çünkü "Obama Demokrat Partinin tamamını kaybetmek istemiyor".



- Eski Ulusal İstihbarat Başkanı Amiral Dennis Blair, Obama’nın hem Beyaz Saray başdanışmanı hem de terörle mücadele danışmanıyla kavga etti.



Woodward, kitabında, Amerikan merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Afganistan’da Taliban militanlarını yakalayan ve öldüren 3 bin kişilik bir ordusu bulunduğunu da iddia etti.



Kitapta ayrıca istihbarat birimlerinin, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin "manik depresif" olduğunu ve ilaç kullandığını belirttiği öne sürüldü.



