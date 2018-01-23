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Dünya

Beyaz Saray'dan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin ilk yorum

"NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

23 Ocak 2018 02:13

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği harekatla bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Sanders, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları IŞİD'in mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanders, Afrin'de şiddetin artmasının "IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesi için gösterilen uluslararası çabalarda dikkatleri dağıtabileceği" değerlendirmesinde de bulundu.

IŞİD ve El Kaide'nin bölgede yeniden canlanmaması için alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Sanders, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi askeri eylem ve söylemlerini sınırlamaya, operasyonlarının alan ve süresinin sınırlı olduğundan ve ayrıca insani yardımların devam ettiğinden emin olmaya ve sivil kayıplarından kaçınmaya teşvik ediyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz."

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