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Dünya

BEYAZ SARAY'DAN WIKILEAKS İÇİN ÖZEL KOMİSYON WASHINGTON (A.A)

01 Aralık 2010 23:40

-BEYAZ SARAY'DAN WIKILEAKS İÇİN ÖZEL KOMİSYON WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - Beyaz Saray, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan ''WikiLeaks'' için özel komisyon oluşturdu. ''Wikileaks Kuruluşlararası İdare Komisyonu'' adıyla oluşturulan komisyonun, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik personeli tarafından kurulduğu belirtildi. Komisyonun, Wikileaks'in açıkladığı belgelerin yol açtığı zararın belirlenmesi, çeşitli kuruluşların sızdırılan bilgilere vereceği karşılıkları koordine etmek ve gizli belgelerin güvenliğinin iyileştirilmesi için önlemler almakla görevlendirildiği kaydedildi. Reuters'ın elde ettiği Beyaz Saray iç yazışmasına göre, Wikileaks'in hükümet sırlarını daha fazla ortaya dökmesini durdurmak için alınacak önlemlerde öncü rolü Ulusal Karşı İstihbarat İdaresi oynayacak. İstihbarat camiasının kısa vadede alınacak önlemler çerçevesinde, karşı istihbarattan yetkililerin yer alacağı özel teftiş ekipleri oluşturacağı, bu ekiplerin, sistemdeki gizli bilgilerin çalınmasını kolaylaştıran teknik kusurları arayacağı belirtildi.

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