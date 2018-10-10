Beyaz Saray'dan Suudi Prens'e Cemal Kaşıkçı telefonları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı arayarak kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bilgi istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump'ın damadı Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı arayarak kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştuğu belirtildi.

Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında son olarak "Suudi yetkililerle konuştum, son derece kötü bir durum" açıklamasını yapmıştı.Trump, "Suudi hükümetinden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...