Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Türkiye ve ABD çözüm arayışını sürdürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bir hafta içindeki ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili olarak hem ABD hem de Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek bir "müzakere edilmiş çözüm" arayışını sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Sanders, "Başkan Trump, Suriye'de kalan terör unsurlarını yenmenin önemini vurguladı" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü ayrıca, liderlerin, "ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak çıkarları ele aldığını" söyledi.

Erdoğan: Menbiç'te güvenliği devralmaya hazırız

Anadolu Ajansı'nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Menbiç'te güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu vurguladı. Haberde, Erdoğan'ın ayrıca, PKK ve YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini söylediği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde geçen hafta IŞİD'in üstlendiği saldırıda ölen Amerikan askerleri için taziyelerini de ileten Erdoğan'ın, bu olayın ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade ettiği aktarıldı. İki liderin, IŞİD'in Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Habere göre, Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında da görüş birliğine vardı.