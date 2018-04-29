Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: IŞİD'le mücadelede hızla sona yaklaşılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmek istediğini söylemesi sonrası Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de IŞİD'i yok etmek için yürütülen askeri operasyonda "büyük bir hızla sona yaklaşıldığı" belirtildi.

Ayrıca "ABD ve ortaklarının Suriye'de IŞİD'i yok etme amacına bağlı oldukları ve gelecek planlaması için dayanışmaya devam edileceği" vurgulandı.

Öte yandan Reuters haber ajansına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin bir süre daha ülkede kalmasını kabul ettiğini ancak onların görece kısa bir sürede geri çekilmelerini istediğini söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili Başkan Trump'ın belirli bir çekilme takvimini ise onaylamadığını belirtti.

Aynı yetkili, Trump'ın IŞİD militanlarının yenilgiye uğratılmasını garanti altına almak istediğini ancak bölgedeki diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler'ın Suriye'de istikrar için daha çok şey yapmalarını talep ettiğini" de kaydederek ekledi:

"Derhal çekilmeyeceğiz ancak Başkan uzun vadeli bir taahhüt altına da girmek istemiyor" dedi.

Başkan Trump'tan edindiği izlenimin bir yıl ya da daha kısa sürede asker çekilmesini istediği yönünde olduğunu aktaran yetkili, "Birkaç ya da beş yılık bir süreye tahammül etmeyecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Ohio'da yaptığı konuşmada Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmek istediğini söylemişti.

Trump Baltık ülkelerinin liderleriyle dün düzenlediği ortak basın toplantısında da, "IŞİD'e karşı çok başarılıydık. Askeri anlamda herkese karşı başarılı olacağız. Ama bazen eve dönme zamanı gelmiştir ve bunu ciddi anlamda düşünüyoruz" demişti.

Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel ise, başka bir etkinlikte ABD'nin IŞİD'den kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini söylemişti.

Votel, "Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır." demişti.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurgulamıştı.

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.