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Dünya

BEYAZ SARAY'DAN ŞAM'I SUÇLADI WASHINGTON (A.A)

16 Mayıs 2011 21:46

-BEYAZ SARAY'DAN ŞAM'I SUÇLADI WASHINGTON (A.A) - 16.05.2011 - ABD, Suriye'yi Golan Tepeleri'nde gösterileri teşvik etmekle suçladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki gösterilerle ilgili olarak, ''kabul edilemez davranış biçimi'' denildi. Açıklamada, bu gösterilerle Suriye'nin, dikkati rejim muhaliflerine yönelik baskılardan çekmek istediği de ifade edildi. İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, Suriye tarafından yaklaşmaya çalışan Filistinli ve Suriyeli göstericilere ateş açmıştı.

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