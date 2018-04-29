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BBC Türkçe

Beyaz Saray'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda farklı sinyaller

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee-Sanders, Trump yönetiminin Amerikan Senatosu'ndan geçen yasa tasarısının son halinden memnun olduğunu söyledi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci'ye göre ise "Başkan Trump henüz tasarı ile ilgili ola

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında Amerikan Kongresi'nde varılan anlaşmayı destekleyip desteklemediği konusunda Beyaz Saray'dan farklı açıklamalar yapıldı.

Amerikan ABD televizyonuna konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee-Sanders, Trump yönetiminin yasa tasarısının ilk versiyonuna karşı çıktığını, son halinden ise memnun olduğunu söyledi.

Bir diğer Amerikan televizyonu CNN'e konuşan, Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ise Başkan Trump'ın bu konudaki görüşünü bilmediğini söyledi.

Anthony Scaramucci, "Tahminim, Başkanının bu konudaki kararını kısa süre içinde vereceği şeklinde. Henüz yasayı imzalayarak onaylayıp onaylamama konusunda bir karar almadı" dedi.

Scaramucci mevcut görevine Cumartesi günü atanmıştı.

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Amerikan Kongresi, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak etmesi ve Moskoıva'nın ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden Kremlin'i cezalandırmakta kararlı görünüyor.

Rusya ise seçimlere müdahale iddialarını reddediyor.

Kongre'deki Cumhuriyetçiler ile Demokratların Cumartesi günü üzerinde anlaştığı yasa tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti. Temsilciler Meclisi'nde ise Salı günü oylanacak.

Tasarının yasalaşması halinde, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasının önü açılmış olacak. Başkan Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma yetkisi de sınırlandırılacak.

ABD, 3 yıl önce Ukrayna toprağı Kırım'ın ilhakı sonrası bazı Rusya vatandaşlarına ve Rus şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları sonrası Aralık ayında 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, ülkesinde Maryland ve New York'taki Rusya'ya ait iki binayı da kapatmıştı.

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