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Dünya

Beyaz Saray'dan referandum açıklaması: Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız

IKBY, 'bağımsızlık' için bugün sandık başına gitti

26 Eylül 2017 00:51

Beyaz Saray'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin yapılan açıklamada "Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Birleşik Irak'ın IŞİD'i yok etmesini umuyoruz ve IŞİD'e odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Sanders, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun bugün yaptığı "ABD bize savaş ilan etti, vurma hakkımız var" açıklamasını da değerlendirdi ve "Kuzey Kore'ye savaş ilan etmedik. Bunun önerisi bile garip" dedi.

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