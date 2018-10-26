Beyaz Saray'dan Putin'e davet

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Beyaz Saray’a davet edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Gürcistan'da düzenlediği basın toplantısında, Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi davet ilettiğini ifade etti.

Bolton, kabul edilmesi halinde Putin'in gelecek yılın başında ABD'ye gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin ile Trump'ın ayrıca 11 Kasım'da Paris'te bir araya gelmesi bekleniyor. İkili, daha önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Putin, en son 2015 yılında Amerikan topraklarında bir ABD başkanı ile görüşmüştü. Rusya lideri dönemin Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmişti.