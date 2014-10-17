Beyaz Saray'dan 'Pensilvanya' daveti

ABD'de Beyaz Saray bu yıl ilk kez Kurban Bayramı kutlaması düzenledi. Fethullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Rumi Forum'un kutlama programının organizasyonuna katkı sağlayıp katılan kurumlar arasında yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'dan Gülen'in iade edilmesine yönelik talebinin konuşulduğu son birkaç ay içerisinde böyle bir organizasyonda cemaat temsilcilerinin yer alması yeni bir tartışmaya yol açabilir.

Mehmet M. Yılmaz'ın Hürriyet'te "Alacakaranlık kuşağına son adım" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2014) yazısında konuya ilişkin aktardığı bazı bölümler şöyle:

Amerika'da Beyaz Saray her yıl Ramazan ayında, önde gelen Müslüman toplum temsilcilerinin katıldığı bir iftar düzenliyordu.

Bu sene ilk kez Kurban Bayramı kutlaması da düzenlenmiş.

Kutlama programının organizasyonuna katkı sağlayıp katılan kurumlardan biri de Washington merkezli Rumi Forum'du.

Törende açılış konuşmalarını Rumi Forum'un başkanı Emre Çelik ve Beyaz Saray Halkla İlişkiler Ofisi Direktör Yardımcısı Ashley Allison yapmışlar.

ABD'nin başkentindeki değişik ülkelerden Müslümanların temsil edildiği yemekli toplantının kapanış konuşmasını da Beyaz Saray İnanç Temelli ve Mahalli İlişkiler Ofisi'nden Melissa Roger yapmış.

Buraya kadar okuduysanız, bu haber bizi neden ilgilendiriyor diye düşünmüş olabilirsiniz.

Hemen söyleyeyim: Rumi Forum'un "Onursal Başkanı" Fethullah Gülen'den başkası değil.

Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika gezisinden dönerken, gazetecilere "Obama'dan, Fethullah Gülen'in iadesini istemesi" ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Türkiye'de 'Paralel Devlet' yapılanmasıyla ilgili konuyu da Sayın Başkan'la görüştüm ve bu konuyla ilgili olarak özellikle istihbarat örgütlerimizin de birbiriyle daha sıkı bir irtibat haline girmesi ve bu noktada bizim şu anda oluşan ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu yapıyla ilgili üzerinde durulması gereğini özellikle kendilerine hatırlattık. İstihbarat örgütlerimizin çalışmaları ve gerekse ayrıca Dışişleri Bakanlarımızın bu konuda çalışmalarıyla süreci takip edeceğiz. Ve temenni ederim ki, süreç içerisinde Türkiye'deki gelişmeler ve kendilerindeki gelişmeler çok daha farklı neticelerin doğmasını sağlayabilir."

Bu haber yandaş medyaya da "Gülen iade edilecek, hadi bilemedin sınır dışı edilecek" gibisinden yansımıştı.

"Dünya lideri"nin Obama'dan iadesini istediği Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu kurum, Beyaz Saray ile ortaklaşa Kurban Bayramı kutlama programı düzenliyor!

Acaba Obama, Erdoğan'ın anlattıklarını hiç dinlemedi mi, yoksa dinledi ama ciddiye almadı mı?