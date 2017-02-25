T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray'dan, New York Times, CNN ve BBC'nin de aralarında bulunduğu yayın organlarına ambargo!

Trump, göreve geldiği günden bu yana 'yalan haber' yayınladıkları iddiasıyla medya kuruluşlarını eleştiriyordu

25 Şubat 2017 02:00

ABD'de seçim dönemi ve sonrasında 'yalan haber' yaptıktıları iddiasıyla dünyaca ünlü medya kuruluşlarını eleştiren Donald Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Beyaz Saray'da aralarında BBC,  The New York Times ve CNN'in de bulunduğu bir dizi medya kuruluşuna ambargo uygulanmaya başlandı.

Bugün düzenleneceği duyurulan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.

Basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.

​Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

Seçim döneminde engelli bir gazeteci ile dalga geçtiği için eleştiren Trump, başkan olarak seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantılarında CNN gibi bazı medya kuruluşlarının muhabirlerinin sorularını yanıtlamamıştı. 

 

ETİKETLER

trumpCNNNew York TimesPoliticoBBCLos Angeles TimesBuzzfeedthe times

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24