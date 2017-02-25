Beyaz Saray'dan, New York Times, CNN ve BBC'nin de aralarında bulunduğu yayın organlarına ambargo!

ABD'de seçim dönemi ve sonrasında 'yalan haber' yaptıktıları iddiasıyla dünyaca ünlü medya kuruluşlarını eleştiren Donald Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Beyaz Saray'da aralarında BBC, The New York Times ve CNN'in de bulunduğu bir dizi medya kuruluşuna ambargo uygulanmaya başlandı.

Bugün düzenleneceği duyurulan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.

Basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.

​Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

Seçim döneminde engelli bir gazeteci ile dalga geçtiği için eleştiren Trump, başkan olarak seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantılarında CNN gibi bazı medya kuruluşlarının muhabirlerinin sorularını yanıtlamamıştı.