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Dünya

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore açıklaması

Trump, “Kuzey Kore ile görüşebilirim” demişti

02 Mayıs 2017 01:20

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, kendine yöneltilen “Hangi koşullar altında ABD’nin Kuzey Kore’yle diyaloga girmeyi kabul edeceği” yönündeki soruya karşılık, “Kışkırtıcı davranışların azalması gerek,” şartını ortaya koydu. “İyi niyet göstergelerinin olması gerek. Koşulların şu anda o düzeyde olmadığı apaçık” diyen Spicer, Başkan Trump’ın bu sözlerinin, Dışişleri Bakanı Tillerson’ın önceki gün yaptığı açıklamalarda örtüştüğünü belirtti.
 

Trump, “Kuzey Kore ile görüşebilirim” demişti
 

ABD Başkanı Trump bugün Bloomberg televizyonundaki bir programa katılarak, Kuzey Kore’yle diyaloga girilebileceğini söylemişti. “Doğru koşullar altında, Kuzey Kore’yle görüşmeye açık olduğunu” belirten Trump’in ifadeleri, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve Uzakdoğu’da artan gerilimi barışçıl şekilde çözme sinyali olarak değerlendirilmişti.

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TrumpKuzey Korebeyaz saraysean spicer

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