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Dünya

Beyaz Saray'dan İsrail-Hamas ateşkes açıklaması

Beyaz Saray, tüm tarafları, ateşkesin başlayacağı saate kadar itidalli davranmaya çağırdı

01 Ağustos 2014 10:05

Beyaz Saray, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de üç günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını güçlü şekilde desteklediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "ABD, bu akşam Gazze'de duyurulan insani ateşkesi güçlü şekilde destekliyor" dedi.

Tüm tarafları, ateşkesin başlayacağı bugün saat 08.00'e kadar itidalli davranmaya çağırdıklarını belirten Earnest, İsrail'in güvenlik endişelerini ele almanın ve Gazze'deki Filistinlilerin normal bir hayat sürmelerine olanak sağlamanın kalıcı bir ateşkes anlaşmasından geçtiğini söyledi.

Earnest, "İsrailli ve Filistinli delegasyonları, Mısır'ın daveti üzerine, kalıcı bir ateşkes sağlama amacına dönük, Kahire'de acilen görüşmelere başlama çağrısında bulunuyoruz. ABD, İsrail, Filistin yönetimi, Mısır, Birleşmiş

Milletler ve bölgedeki diğer ortaklarla çalışarak, bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını desteklemeye hazır bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

Mısır'dan çağrı

 

Mısır da, İsrail ve Filistin yönetimine, müzakereci heyetlerini başkent Kahire'ye göndermeleri çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Filistin yönetimini, önerilen ateşkes girişimi çerçevesinde ortak öneme sahip tüm meselelerin ele alınması için müzakereci heyetlerini Kahire'ye göndermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

 

Kerry ve Ban açıkladı

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 3 günlük insani ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Hamas da, İsrail ile 72 saatlik insani ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

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