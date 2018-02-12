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Dünya

Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın'la McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

"Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı"

12 Şubat 2018 00:01

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.

Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konuların detaylı biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının araştırıldığı kaydedildi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır.  Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."

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