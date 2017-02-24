Beyaz Saray'dan 'Goldman Sachs' açıklaması

İngiltere basınında bugün ülkeyi etkisi altına alan Doris Fırtınası ile kendini Musul'da patlatan İngiliz vatandaşının IŞİD bağlantıları öne çıkıyor.

24 Şubat'ta İngiltere basınında öne çıkan başlıklar:

Beyaz Saray, Financial Times gazetesine ABD Başkanı Donald Trump'ın en üst düzey ekonomi danışmanı olan Gary Cohn'un eski şirketi Goldman Sachs ile ilgili bir karar alınırken etkisinin olmayacağını açıkladı.

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD yatırım bankası Goldman Sachs'ın eskiden iki numaralı yöneticisi olan Cohn'un Goldman Sachs ile ilgili meselelerden uzak duracağını söyledi.

Aynı yetkili, bu politikanın Trump tarafından kurulan etik kurallarıyla uyumlu olduğunu aktardı.

Financial Times'a göre Cohn daha bir yıl öncesine kadar Goldman Sachs ile ilgili olarak üst düzey lobi faaliyetlerine katılıyordu.

Trump'ın Cohn'u üst düzey danışmanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başına ataması, Trump'ın büyük şirketlerin başkente yaptığı baskıya karşı çıkması yüzünden eleştirilmişti.

Trump, kampanyası sırasında özellikle Goldman Sachs gibi büyük şirketleri Amerikan siyaseti üzerinde tahakküm kurmakla suçluyordu.

Financial Times, Cohn'un Amerikan hükümetine bağlı Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) ile lobi amaçlı en son toplantısının 19 Ocak 2016'da kaydedildiğini belirtiyor.

Gazete, aynı tarihlerde kampanyası sırasında Trump'ın Demokratlar'ın üst düzey isimlerini Goldman Sachs ile kurdukları ilişki yüzünden eleştirdiğini vurguluyor.

İngiltere basını, Çarşamba gecesi itibariyle İngiltere'yi etkisi altına alan Doris Fırtınası'nı manşetlerine taşıyor.

Guardian gazetesi, Doris Fırtınası'nın kaosa yol açtığını aktarırken yollarda ve tren hatlarında neden olduğu zorluklardan bahsediyor.

Saatte 100 mil hız ile ilerleyen fırtına yüzünden Wolverhampton şehir merkezinde 29 yaşındaki bir kadın başına çarpan 'kahve masası' büyüklüğünde bir çatı parçasının etkisiyle hayatını kaybetti.

Fırtına yüzünden sürücüler düşen ağaçlar ve buzlanma ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Tren seferlerinde ise aksaklıklar yaşandı.

Bu haftanın başında Irak'ın Musul kentinde kendini patlatan İngiliz vatandaşı Jamal al-Harith'in Manchester'daki bir cihatçı hücresiyle bağlantısının olabileceği İngiliz gazetelerinde yer alıyor.

Guardian gazetesi, al-Harith'in eşinin televizyonda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, al-Harith'in IŞİD tarafından Guantanamo'daki hapishaneden çıktıktan sonra 2013 yılında radikalleştirildiğini kaleme alıyor.

Telegraph gazetesi al-Harith'in Manchester'daki onlarca kişiyi örgüte katmış olabileceğini vurguluyor.

İngiliz hükümetinin Guantanamo'dan çıkanlara yardım verdiğini hatırlatan gazete, İngiliz vergi mükelleflerinin parasının IŞİD'i fonlamak için kullanılmış olabileceğine dikkati çekiyor.

Telegraph gazetesi, Alman Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesine dayandırdığı haberinde Türkiye hükümetinin Batı Almanya'daki öğretmenlere ve ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenler hakkında casusluk yapılmasını istediğini öne sürdü.

Kuzey Ren-Vestfalya Konsolosluğu'nun Erdoğan'ı eleştiren öğretmenlerin bildirilmesini istediği iddia edildi.

Eğitim ve Bilim Birliği (GEW) sözcüsü Sebastian Krebs, imamların da katıldığı akşamüstü toplantılarında ailelerden eleştirel öğretmenlere dair her türlü bilgi ve görüntünün aktarılmasının talep edildiğini belirtti.

i gazetesinde Elif Şafak'ın son kitabı Havva'nın Üç Kızı'na dair bir eleştiri yazısı yer alıyor.

Anita Sethi imzalı yorumda, Havva'nın Üç Kızı kitabının 'anavatan sevgisi üzerine yazılan ustaca bir hikaye' olduğu belirtiliyor.

'Bizi insanlara ve mekanlara bağlayan güçlü halatların acısı güçlü bir şekilde anlatılıyor' diyen Sethi, kitabın akıcı bir şekilde ilerlediğini aktarıyor.

Kitapta İstanbul'un etkileyici bir şekilde anlatıldığı belirtilirken eleştiri yazısı, "Hikaye ince bir şekilde çocukluk korkuları ve travmalarının izlerini, acı bir geçmişin nasıl bugüne baskı uyguladığını ve devam etmek için hatırlama ihtiyacının çelişkisini takip ediyor" diyerek bitiyor.