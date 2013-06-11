Beyaz Saray'dan Gezi Parkı açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Taksim Gezi Parkı'na yönelik olayları yakından ve endişeyle izlemeye devam ettiklerini söyledi.

Carney, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, "Olayları yakından ve endişeyle izlemeye devam ediyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi, ABD, tüm demokrasiler için esas olan, barışçıl protesto hakkı dahil ifade ve toplanma özgürlüklerine tam destek vermektedir. Protestocuların büyük çoğunluğunun, haklarını kullanan barışçıl, yasalara uyan sıradan vatandaşlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sözcü Carney, "Polisin aşırı güç kullanımı, yüksek yaralı sayısı ve maddi hasara dair haberlerden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz ve bu olayların soruşturulmasına yönelik çağrıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca tüm tarafları, şiddeti provoke etmekten kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.