Beyaz Saray'dan fotoğraf açıklaması

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme fotoğrafı üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Bu fotoğrafı sadece Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgulamak ve onların Suriye'de kötüye giden durum hakkındaki önemli görüşmelerine dikkati çekmek için yayınladık" denildi.

Obama'nın Erdoğan ile görüşmesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan AA'ya yapılan açıklamada, "Fotoğrafı Obama'nın Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgulamak için yayımladık" denildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Yardımcısı Caitlin Hayden, ABD Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaparken çekilen fotoğrafıyla ilgili olarak, ''Bu fotoğrafı sadece, Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgulamak ve onların Suriye'de kötüye giden durum hakkındaki önemli görüşmelerine dikkati çekmek amacıyla yayınladık'' dedi.

Hayden, Türkiye'de tartışma yaratan, Obama'nın, Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafına yönelik AA'ya açıklama gönderdi.

''Beyaz Saray tarafından yayımlanan, Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile konuşurken, elinde ünlü Amerikalı sporcu Hank Aaron tarafından imzalanmış beyzbol sopasını tutarkenki fotoğrafıyla ilgili Türk medyasında çıkan yorum ve spekülasyonları'' gördüklerini belirten Hayden, şunları kaydetti:

''Bu fotoğrafı sadece bir amaçla yayınladık ki o da Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgulamak ve onların Suriye'de kötüye giden durum hakkındaki önemli görüşmelerine dikkati çekmek. Başkan, ABD'nin Türkiye ile işbirliği yaptığı bir dizi önemli konuda, Başbakan Erdoğan ile yakın ortaklık ve arkadaşlığına değer veriyor''.

Hayden, ''ABD'nin, Türkiye ile ABD halkları arasında var olan son derece güçlü ve kalıcı dostluğa değer verdiğini'' de vurguladı.