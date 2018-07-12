Beyaz Saray'dan F-35 mesajı: Türkiye, ABD için önemli

Türkiye ile ABD Kongresi arasında yaşanan F-35 sorununa Beyaz Saray da dahil oldu. Beyaz Saray, Kongre'nin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi konusunda endişelerini paylaştığını ifade ederek ''bu endişeleri giderecek şekilde Türkiye ile konuşmaya ket vuracak bir dilin kullanılmasına karşı çıkılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Beyaz Saray’ın mesajı ABD Senatosu’na bir mektupla iletildi. Beyaz Saray’ın Yönetim ve Bütçe direktörü Mick Mulvaney, Senato Ödenekler Komitesi Başkanı Richard Shelby’ye gönderdiği 9 Temmuz tarihli mektupta, ABD Kongresi’nin iki kanadı, Temsilciler Meclisi Ve Senato’nun Türkiye’ye F-35’lerin verilmemesi konusundaki tavrına dikkat çekti.

Mektupta, “Türkiye, önemli bir NATO müttefikidir. Aynı zamanda 2002’den beri, F-35 programında yer almaktadır. Beyaz Saray da Kongre’nin Türkiye’nin son dönemde yaptıkları konusundaki endişelerini paylaşmakla beraber, bu endişeleri giderecek şekilde Türkiye ile konuşmaya ket vuracak bir dilin kullanılmasına karşı çıkmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, bütçe yasasına Türkiye’ye F-35 satışının durdurulmasına ilişkin bir madde koydu. Kongre’den geçen yasanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Yasa, Trump hala imzalamadığı için “tasarı” kapsamında yer alıyor ve imza sürecinde de tasarıda değişiklikler yapılması imkanı bulunuyor.

Öte yandan Türkiye’nin ABD’den alacağı F-35 uçakları için üretici firma Haziran ayında teslimat konusunda sembolik bir tören düzenledi. Proje kapsamında, herhangi bir siyasi sorun olmaması halinde, uçakların en erken önümüzdeki yıl Türkiye’ye teslimi öngörülüyor. Ancak ABD Kongresi’nin “F-35 satışı durdurulsun” tavrında ısrar etmesi halinde, yapılacak bu teslimatın gecikmesi söz konusu olabilecek.