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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İşbirliği güçlendirilecek" mesajı paylaşıldı

23 Mart 2018 00:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birliklerinin Afrin şehir merkezinde kontrolü sağlamasının ardından gerçekleşen görüşme iki lider arasında iki aylık aradan sonra ilk telefon görüşmesi oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmede, ikili ve bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İkili ilişkileri etkileyen konularda endişeler konuşuldu. İki ülke arasında güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı" denildi.

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