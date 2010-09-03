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Ekonomi

Beyaz Saray'dan ekonomiye kötü haber

Beyaz Saray, ABD ekonomisi için ikinci bir teşvik paketi düşünülmediğini bildirdi.

03 Eylül 2010 03:00

T24- Beyaz Saray, ABD ekonomisi için ikinci bir teşvik paketi düşünülmediğini bildirdi.


Beyaz Saray Sözcüsü Amy Brundage, yaptığı açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin birçok farklı seçeneğin düşünüldüğüne dair birçoğu yanlış haber ve söylentiler olduğunu ifade ederek, üzerinde durulan seçeneklerin, daha önce ABD Başkanı Obama'nın önerdikleri üzerine kurulduğunu ve ikinci bir teşvik paketi düşünülmediğini söyledi. Brundage, Başkan ve ekibinin aylardır birçok seçeneği tartıştıklarını, ancak nihai bir karara varmadıklarını ifade etti.


ABD Başkanı Obama, pazartesi günü yaptığı açıklamada, danışmanlarıyla birlikte daha fazla istihdam yaratılması için vergi indirimi, orta sınıf için vergi indirimlerinin süresinin uzatılması, altyapının yeniden inşası ile temiz enerji ve araştırma-geliştirme alanlarında yatırımların artırılması konularında çalıştıklarını ifade etmişti. Obama'nın önümüzdeki günlerde ve haftalarda ekonominin toparlanması için hedeflenen bazı girişimleri açıklaması bekleniyor.

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