-BEYAZ SARAY'DAN BİRLİK ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 07.08.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD'nin ekonomik ve mali durumunun düzelmesi için Demokratlar ile Cumhuriyetçilere birlik çağrısı yaptı. Carney, Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ''Ekonomik ve mali sıkıntılara karşı birlikte çalışma inancımızı, kapasitemizi ve kararlılığımızı göstermek için daha iyisini yapmak zorundayız'' ifadelerine yer verdi. Sözcü Carney, ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkenin mali durumunu iyileştirmek ve ekonomisini güçlendirmek için Kongre üyelerinin birlikte çalışmalarının önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Jay Carney, gelecek haftalarda Başkan Obama'nın politik ve ideolojik farklılıklardan arınmış olarak bütçeyi hazırlamak ve güçlü ekonomik toparlanma sağlamak için ortak inancın sağlanması adına Kongre üyeleri kadar iki partinin yer aldığı özel komisyonu da cesaretlendireceğini vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), önceki akşam dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, kurulduğu 1941 yılından bu yana ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ''AAA''da tutuyordu.