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Dünya

Beyaz Saray'daki törende Trump'ın hediyesine memnuniyetsiz bakışıyla gündeme gelen Michelle Obama o anı anlattı

"Herkesin görevi sona ermişti, 'bununla fotoğraf çektirecek miyiz' diye düşünüyordum''

01 Şubat 2018 21:02

Beyaz Saray'ın devir teslimi sırasında yeni first lady Melania Trump'ın elinde Tiffany hediye kutusuyla gelmesi karşısında afallamış bir yüz ifadesiyle kalan ve kutuyla ne yapacağını bilemeyen hareketler sergileyen Michelle Obama, o anki davranışının nedenini açıkladı.

Sosyal medyada binlerce kez etkileşim alan görüntülerde Michelle Obama, Melania Trump'ın  hediyesi karşısında gergin bir duruş sergilemiş, eşi Barack Obama'nın elinden kutuyu kapıp binanın içine götürmesiyle rahat nefes almış gözükmüştü. Michelle Obama, bu görüntülere 1 yıl sonra açıklama getirdi.

Ellen DeGeneres'in sunduğu TV programına katılan eski first lady şunları söyledi:

''Her şey protokole ayarlı. Resmi devlet ziyaretindeki gibi, sana 'bunu yapacaksın, şurada duracaksın' derler. Ve bu hediye daha önce asla olmamıştı. Dolayısıyla öylece kalakaldım, 'tamam da ben bu hediyeyle ne yapacağım' der gibi. Herkesin görevi sona ermişti, kutuyu alacak kimse yoktu ve bu arada ben 'bununla fotoğraf çektirecek miyiz' diye düşünüyordum.''

​''Sonra kocam durumu kurtardı. Kutuyu kapıp içerde bir yere götürdü. Ama herkes ayrılmıştı, hiç personel yoktu, kimse yoktu. Ben içimden 'o kutuyla ne yapacaksın' diye geçiriyordum.''

Ellen DeGeneres bir yıldır merak edilen soruyu da sordu: Kutunun içinde ne vardı? Michelle Obama, ''Hoş bir çerçeve'' dedi.

 

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