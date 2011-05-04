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Dünya

Beyaz Saray'da operasyon heyecanı

ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin operasyonunu pazar günü Ulusal Güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’dan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) Evi gibi takip etti.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Bin Ladin operasyonunu pazar günü Ulusal Güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’dan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) Evi gibi takip etti. Bin Ladin öldürüldüğünde de şifreyi CIA Başkanı Leon Panetta söyledi: Geronimo EKIA (*Düşman Harekâtta Öldürüldü).

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama’nın Bin Ladin Operasyonu’nu dakika dakika takip ettiğini gösteren fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda Obama’nın 40 dakika süren Pakistan’daki harekâtı Situation Room’dan BBG Evi gibi izlediği görüldü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Obama, Bin Ladin operasyonunu böyle izledi-03.02.2011

Obama, operasyon öncesi ilk toplantıyı, aynı odada 28 Nisan Perşembe günü yaptı. Burada CIA ve Pentagon, Obama’ya seçeneklerini sundu. Bin Ladin’in belirlenen yerde olma ihtimali yüzde 50-80 arasındaydı. Obama masanın etrafındaki herkese fikrini sordu. Ve daha fazla istihbarat için bekleme, havadan vurma ve yerden müdahale seçenekleri arasında ekip bölündü. Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan ve CIA Başkanı Leon Panetta yer operasyonunu savundu. Diğerleri “Bekleyelim” dedi. Obama odadan çıktı. Üzerine düşünmek istediğini söyledi. Cuma günü de sabah saat 08.00’de, tornadonun vurduğu Alabama’ya gitmek için helikoptere binmeden hemen önce Diplomatic Room’a çağırdığı danışmanlarına kararını açıkladı: Helikopter saldırısı. 


Obama, Bin Ladin operasyonunu böyle izledi-03.02.2011


Yakaladık onu

İki gün sonra, pazar öğleden sonra Obama bu sefer operasyonu izlemek için ekibiyle tekrar Situation Room’daydı. CIA Başkanı Leon Panetta, Pakistan’daki SEAL timinin kasklarına yerleştirilen kameralar sayesinde harekâtı CIA’nin Langley’deki merkezinden canlı takip etti. Video konferans yoluyla da an ve an Beyaz Saray’da toplanan ekibe aktardı. Toplantıya katılan bir yetkili, “Gergin bir hava vardı. Nefesler tutulmuştu. Operasyon başladığında salonda çıt çıkmıyordu. Dakikalar, günler kadar uzundu” diye anlattı.Operasyonda Bin Ladin’e verilen isim “Geronimo” oldu. Panetta, dört helikopter dolusu 79 SEAL komandosu ilerledikçe haber veriyordu: “Geronimo’yu gördük!”, “Geronimo EKIA!” (‘Düşman Harekâtta Öldürüldü’nün kısaltması)! Obama, Panetta’nın son cümlesinden sonra ise ilk defa konuştu: Yakaladık 



Son Apaçi Lideri 

Geronimo, 19. yüzyıl sonunda beyazlara karşı mücadele veren son Apaçi yerlisi olarak tanınıyor. 1909’da bir hapishanede öldü. İddialara göre Yale Üniversitesi’nde okuyan, gizemli Skull and Bones (Kafatası ve Kemik) grubu üyesi George W. Bush’un dedesi Prescott S. Bush, 1918’de birkaç arkadaşıyla Geronimo’nun kafatasını çaldı. Kafatasını daha sonra kulübe getirip bir camın içinde saklamaya başladı.

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