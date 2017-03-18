Beyaz Saray'da Merkel-Trump buluşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından sonra Washington'a ilk resmi ziyaretini yaptı. İki lider Beyaz Saray'daki görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump basın toplantısında Almanya'nın NATO harcamalarında yüzde ikilik hedefe bağlı kalmasını, Afganistan'daki askeri misyona katkısını, Fransa ile birlikte Ukrayna krizinde oynadığı rolü, radikal İslamcı terörizm ve IŞİD'e karşı mücadeledeki katkılarını övdü. Trump "Şansölye Merkel'e NATO'ya olan güçlü desteğimi, aynı şekilde NATO müttefiklerimizin savunma masraflarına adil payı ödemelerine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade ettim” dedi.

2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024'e kadar gayrisafi yurtiçi hasılâsının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması öngörülmüştü. Almanya'nın bu hedefe bağlı kalmayı sürdüreceğini belirten Merkel "NATO'nun önemli rolünü bir kez daha teyit ettiği için Trump'a müteşekkir olduğunu” söyledi.

Merkel: Rusya ile iyi ilişkiler istiyoruz

"Birbirimiz hakkında konuşmak yerine birbirimizle konuşabildiğimiz için memnunum” diyen Almanya Başbakanı Merkel Washington'da sıcak bir biçimde karşılanmaktan dolayı Trump'a teşekkür etti. Merkel konuşmasında Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden ekonomik gücüne kavuşmasında Marshall Planı'nın rolüne vurgu yaptı.

Trump ile Afganistan ve Ukrayna'nın yanı sıra Suriye ve Libya'da siyasi çözüm konularını da ele aldıklarını belirten Merkel Amerikan yönetiminin Minsk sürecine bağlı olması nedeniyle de "son derece memnun” olduğunu söyledi. Merkel "Bir yandan mesele güvenli ve egemen bir Ukrayna ama oradaki sorunlar çözüldüğünde de Rusya ile ilişkileri yeniden iyileştirmek” dedi.

Minsk sürecinin Ukrayna'da çözüm açısından temel oluşturduğunu belirten Merkel "ne yazık ki fazla ilerleme kaydedilemediğini” söyledi.

Trump: En azından belki bir ortaklığımız var

Bir muhabirin Obama yönetiminin kendisini İngiliz istihbarat servisinin yardımıyla dinleyip dinlemediği sorusuna Trump espirili bir yanıt verdi. "En azından belki de bir ortaklığımız var” diyen Trump, Merkel'in Obama yönetimi sırasında Amerikan istihbaratı NSA tarafından dinlendiğine atıfta bulundu. Trump'ın dinlendiği iddiasını Amerikan televizyon kanalı Fox dile getirmiş, İngiltere bu iddiayı "saçmalık” olarak nitelemiş ve reddetmişti.

Alman haber ajansı dpa muhabiri Merkel'e ABD'nin izolasyonist ekonomi politikaları hakkında ne düşündüğü sorusunu yöneltti. Soruya yanıt veren Trump izolasyonist olmadığını sadece "adil anlaşmalar istediğini” ifade etti. "ABD'ye yıllarca son derece adaletsiz davranıldı ve bunun sona ermesi gerek" diyen Trump Meksika ve Kanada ile imzalanan Nafta ticaret anlaşmasına atıfta bulunarak "Bu anlaşma ABD için, şirketler için özellikle de iş gücü için bir felaketti" diye konuştu.

Merkel de Avrupa Birliği ve ABD'nin TTIP serbest ticaret anlaşması için müzakerelere yeniden başlamasını umduğunu söyledi. Almanya Başbakanı, AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı ticaret anlaşmalarının düzenli olarak her iki tarafta da yeni istihdam alanları yarattığına dikkat çekti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, BÖ