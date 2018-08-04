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Dünya

Beyaz Saray'da LeBron James anlaşmazlığı: ABD Başkanı hakaret etti, First Lady övdü

Melania Trump: İyi şeyler yapmak için çalışıyor

05 Ağustos 2018 16:43

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, eşi, LeBron James ile ilgili hakaretamiz ifadeler içeren bir tweet attıktan saatler sonra ünlü basketbolcuyu öven bir açıklama yaptı.

James, CNN televizyonuna verdiği röportajda, Başkan Trump'ın kutuplaştırıcı bir siyaset yürüttüğünü ve ırkçılığı cesaretlendirdiğini söyledi. Bu çıkışa karşılık olarak ise Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ünlü basketbolcunun zekasını sorgulayan bir paylaşım yaptı.

CNN adına mülakatı yapan kişinin "televizyondaki en aptal kişi" olduğunu söyleyen Trump, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

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