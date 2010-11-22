-BEYAZ SARAY'DA KUZEY KORE ENDİŞESİ WASHINGTON (A.A) - 22.11.2010 - Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımına basamak oluşturabilecek santrifüjlerden 2 bin tanesine sahip olduğu iddiasını müttefikleriyle görüştüğünü söyledi. Gibbs, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, bu iddianın, Pyongyang yönetiminin, uluslararası topluma verdiği sözle çeliştiğini belirterek, ''temsilcilerinin, ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına bilgi vermek, buna verilecek yanıtını koordine etmek amacıyla hemen şimdi bölgeye gittiklerini'' kaydetti. Kuzey Kore'nin nükleer enerji için ürettiğini söylediği, ancak nükleer silah yapımına da basamak oluşturabilecek 2 bin santrifüje sahip olduğu ileri sürülmüştü. Bir süre önce Kuzey Kore'de bulunan Stanford Üniversitesinden nükleer uzman Siegfried Hecker ve diğer Amerikalı meslektaşı, Yongbyon nükleer tesisine götürülmüş, Kuzey Koreli uzmanlar burada 2 bin santrifüjün çalışır durumda olduğunu söylemişti. Kuzey Koreli yetkililerin Hecker'e, bunların yüzde 3,5 düzeyinde, yani düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum elde etmeyi sağladıklarını söylediği belirtilmişti. Uranyum zenginleştirme programının ileride nükleer silah programı yönünde kötüye kullanılabileceğinden endişe ediliyor. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore ile nükleer görüşmelere yeniden başlayabileceğini, nükleer programını bırakabileceğini açıklamış, ancak Washington ve Seul yönetimleri, Pyongyang yönetimini programı bırakacağına dair daha samimi davranmaya, bu konuda ciddi adımlar atmaya davet etmişti.