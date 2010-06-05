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Dünya

Beyaz Saray'da İsrail protestosu

İsrail'in Gazze'ye giden gemilere yönelik saldırısı, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde protesto edildi.

05 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail'in Gazze'ye giden gemilere yönelik saldırısı, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde protesto edildi.


''Muslim American Society'' ile "Answer Coalition'' adlı örgütler tarafından düzenlenen protesto gösterisinde Beyaz Saray'ın önünde biraraya gelen 100'ün üzerinde kişi, ABD'yi, gemi filosuna baskından dolayı İsrail'i kınamaya ve bu ülkeye destek ve para yardımını kesmeye çağırdı.


Aralarında bazı koyu dindar Musevilerin de olduğu, farklı din ve milletlere mensup kişilerden oluşan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve ''Gazze'de İsrail Katliamlarına Son Verilsin'', ''Dünya İsrail'in İşgaline Hayır Diyor'', ''Filistinlilere Adalet'', ''Gazze Ablukasına Yeter Artık'' yazılı pankartlar taşıdı. Grup, ''Cinayetleri ve Nefreti Durdurun'', ''Özgür Filistin-Özgür Gazze'', ''Filistin İçin Savaşacağız'' sloganları attı.


Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in gemi filosuna baskınına dair Türkiye'de düzenlenen protesto gösterilerine işaret edilerek, ''Siz Türkiye'de ayaklandınız, biz de Washington'da ayaklanıyoruz'' ifadesi kullanılırken, ''Gazze'ye yardım götürmenin terörizm değil, insanlık olduğu'' mesajı verildi.


Gösteriye katılanlar arasında ABD'nin farklı eyaletlerinden gelenler de yer aldı.

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