T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyaz Saray’da güvenlik alarmı; giriş ve çıkışlar kapatıldı

Obama'nın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi

31 Mayıs 2016 00:27

Beyaz Saray'ın kuzey kanadında güvenlik alarmı verildi. Gizli Servis yetkilisi Beyaz Saray'a giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Olayın geleneksel Anma Günü'nde yaşanması dikkat çekti. 

Hürriyet’in haberine göre, Anma Günü her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı gün olarak biliniyor.

Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alınırken ABD Başkanı Barack Obama'nın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.

Obama, geleneksel Anma günü nedeniyle günün erken saatlerinde Arlington Mezarlığı'nı ziyaret etmişti.

ETİKETLER

Beyaz SaraygüvenlikalarmıBarack Obamaşüpheli paket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24