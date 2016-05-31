Beyaz Saray’da güvenlik alarmı; giriş ve çıkışlar kapatıldı

Beyaz Saray'ın kuzey kanadında güvenlik alarmı verildi. Gizli Servis yetkilisi Beyaz Saray'a giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Olayın geleneksel Anma Günü'nde yaşanması dikkat çekti.

Hürriyet’in haberine göre, Anma Günü her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı gün olarak biliniyor.

Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alınırken ABD Başkanı Barack Obama'nın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.

Obama, geleneksel Anma günü nedeniyle günün erken saatlerinde Arlington Mezarlığı'nı ziyaret etmişti.