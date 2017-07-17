Beyaz Saray'da Gülen'in iadesi için imza kampanyası başlatıldı

ABD'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı öğrenildi.

‘Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin' başlıklı metinde, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz" denildi.

Hürriyet'in haberine göre, imza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki 'Dilekçe' (petitions) bölümünden 'petitions.whitehouse.gov' adresinden ulaşılabiliyor. 30 gün içinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, kampanya resmi makamlarca ele alınıyor.