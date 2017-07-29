Beyaz Saray'da görev değişikliği; Trump yeni Özel Kalem Müdürü'nü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly'i atadığını bildirdi.

Trump, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

​"Size Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi takdim etmekten mutluluk duyuyorum. O harika bir Amerikalı ve büyük bir lider. Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı döneminde çok başarılı bir iş çıkardı. Benim yönetiminde gerçek bir yıldız oldu. Reince Priebus'a daha önce bu ülkeye yaptığı hizmet için teşekkür ederim. Birlikte çok iş başardık ve onunla gurur duyuyorum!"

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray kaynakları ise Priebus'un Perşembe günü istifa ettiğini öne sürdü.