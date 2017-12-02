Beyaz Saray'da fare ve böcek alarmı

ABD Başkanlarının ofisinin bulunduğu ve ikinci katındaki bir dairesinde yaşadıkları Beyaz Saray, sayısı son dönemde artan haşere ve fareler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Amerika Bülteni’nin aktardığına göre; NBC yayın ağının Washington DC kanalı NBC4 Washington‘un, bilgi edinme yasası çerçevesinde edindiği Beyaz Saray’ın ihtiyaçlar listesi raporlarındaki analizi çarpıcı durumu ortaya çıkardı.

NBC 4 kanalının tespitlerine göre ABD’de en hassas güvenlik kararlarının alındığı ‘Stuation Room’ adlı özel güvenlikli odada farelere rastlandı. Yine Beyaz Saray’ın en az dört ayrı bölümü kara böceklerin istilası altında. Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin odasında ise bir karınca kolonisi yaşıyor.

Televizyona konuşan Genel Hizmetler Dairesi eski genel müdürü Brian Miller, binanın yoğun bir yeniden bakımdan geçtiğini ifade ederek, “Bu çok eski bir bina. Evi eski olanlarımız, eski evlerde bu tür sorunlar olduğunu bilir” yorumunda bulundu.