T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyaz Saray'da fare ve böcek alarmı

ABD’de en hassas güvenlik kararlarının alındığı 'Stuation Room' adlı özel güvenlikli odada farelere rastlandı

02 Aralık 2017 14:27

ABD Başkanlarının ofisinin bulunduğu ve ikinci katındaki bir dairesinde yaşadıkları Beyaz Saray, sayısı son dönemde artan haşere ve fareler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Amerika Bülteni’nin aktardığına göre; NBC yayın ağının Washington DC kanalı NBC4 Washington‘un, bilgi edinme yasası çerçevesinde edindiği Beyaz Saray’ın ihtiyaçlar listesi raporlarındaki analizi çarpıcı durumu ortaya çıkardı.

NBC 4 kanalının tespitlerine göre ABD’de en hassas güvenlik kararlarının alındığı ‘Stuation Room’ adlı özel güvenlikli odada farelere rastlandı. Yine Beyaz Saray’ın en az dört ayrı bölümü kara böceklerin istilası altında. Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin odasında ise bir karınca kolonisi yaşıyor.

Televizyona konuşan Genel Hizmetler Dairesi eski genel müdürü Brian Miller, binanın yoğun bir yeniden bakımdan geçtiğini ifade ederek, “Bu çok eski bir bina. Evi eski olanlarımız, eski evlerde bu tür sorunlar olduğunu bilir” yorumunda bulundu.

ETİKETLER

beyaz sarayfareböcekABD Başkanlarıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24