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Dünya

Beyaz Saray'da 'elma çekirdeği' paniği

Bahçeye atılan elma çekirdeği alarma neden oldu, Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durduruldu

22 Kasım 2015 22:35

Beyaz Saray’ın bahçesine atılan elma çekirdeği paniğe neden oldu. Beyaz Saray giriş-çıkışa kapanırken Pensilvanya Caddesi’nin bir kısmı da trafiğine kapatıldı.
 
Cumartesi akşamı bir nesnenin Beyaz Saray’ın çitlerinden içeriye atıldığını gören yetkililer prosedür gereği tüm giriş ve çıkışları kapadı. Gizli Servis’ten yapılan açıklamaya göre atılan nesnenin elma çekirdeği olduğunun anlaşılmasının ardından her şey normale döndü. Giriş-çıkış yasağı toplamda 5 dakika sürdü. Elma çekirdeğini atan kadın ise sorgulanmak üzere alıkonuldu. Yetkililer kadının herhangi bir suçla suçlanmadığını ve tutuklanmayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Paris’te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından ABD’de de güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.
 

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