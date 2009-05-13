Beyaz Saray'da cep krizi!

Beyaz Saray Sözcüsü Gibbs, basın toplantısında telefonu çalan bir gazetecinin telefonunu aldı. Telefonu çalan diğer gazeteci ise Gibbs'e karşı çıktı.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, basın toplantısında telefonu çalan bir gazetecinin telefonunu aldı. Bu olayın hemen arkasından telefonu çalan başka bir gazeteci ise Gibbs'in ısrarına rağmen, telefonunu Beyaz Saray Sözcüsü'ne vermek yerine, konuşmasına devam ederek salonu terk etti ve konuşmasını bitirdikten sonra brifing salonuna geri döndü.



Gibbs, ABD Başkanı Barack Obama'nın, terörizmle savaş çerçevesinde bir önceki yönetim dönemindeki bazı sorgulamalar sırasında çekilmiş fotoğrafları yayınlamama kararı konusunda gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutulduğu sırada, Human Events adlı medya kuruluşunun temsilcisi John Gizzi'nin cep telefonu çaldı. Basın toplantısının başında da telefonu çalan ve Gibbs tarafından telefonunu titreşime alması uyarısı yapılan Gizzi'nin telefonu bir kez daha çalınca Beyaz Saray Sözcüsü, Gizzi'den telefonunu kendisine vermesini talep etti.



Salondaki diğer gazetecilerin gülüşmesine neden olan bu durum karşısında Gizzi, cep telefonunu Gibbs'e uzattı. Gibbs, arkasındaki kapıyı açarak Gizzi'nin telefonunu bir Beyaz Saray çalışanına teslim etti.



Sorulara geri dönüldüğü sırada, Beyaz Saray'da 28 yıllık deneyimi olan CBS muhabiri Bill Plante'nin telefonu çaldı. Bunun üzerine Gibbs, ön sırada oturan Plante'den, cep telefonunu kendisine vermesini talep etti. Ancak Plante, uyarıları dikkate almadı ve cep telefonuyla konuşmasına devam ederken ayağa kalkıp salonu terk etti. Bu durum, salondaki gazetecilerin kahkahalarıyla karşılandı. Konuşmasını bitiren Plante, brifing devam ederken yerine geri döndü.



Basın toplantısının bitiminde, toplantı sırasında Gibbs'in cep telefonuna el koyduğu Gizzi ise telefonunu geri aldı. (AA)

