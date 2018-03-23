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Dünya

Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile yollarını ayırdı

23 Mart 2018 05:20

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile yollarını ayırdı. Trump\'ın, George W. Bush döneminde ABD\'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten John Bolton\'u, McMaster\'ın yerine getireceği duyuruldu.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray yetkilileri yakında emekliye ayrılması beklenen McMaster\'ın, Trump ile uzlaşı içinde görevden ayrıldığını, görevden uzaklaştırılmadığını belirtti. Yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayıs ayında görüşmesi beklenen Trump\'ın, görüşmeden önce ulusal güvenlik ekibini oluşturmak istediğini söyledi.
Trump tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan John Bolton\'un 9 Nisan\'da görevi devralması bekleniyor.

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