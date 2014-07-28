Beyaz Saray'da 'bağımsız Kürdistan' için imza kampanyası

Beyaz Saray whitehouse.gov adresli resmi internet sitesinde Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesi'nin bağımsızlığına destek amacıyla bir imza kampanyası başlatıldı. New York'ta yaşayan ve J.S. kısa adını kullanan bir şahıs tarafından verilen dilekçe, 22 Ağustos'a kadar 100 bin imzaya ulaştığı takdirde ABD Başkanı Barack Obama'ya sunulacak.

“Sitede yer alan açıklamada Kürtlerin 100 yıldan uzun bir süredir yaşadıkları topraklarda mükerreren işkence ve baskı gördükleri ve gaz bombalarına maruz kaldıkları” kaydedilirken, “Bağımsızlıkları reddedilen Kürtlerin yaşadıkları ülkelerdeki yöneticiler tarafından sayısız adaletsizliğe uğradıkları ve ’80’lerin sonunda Saddam Hüseyin rejimi tarafından korkunç bir soykırıma tabi tutuldukları” öne sürüldü.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, dilekçe metninde, Irak Kürdistanı Başkanı Mesud Barzani'nin, kuzeyde bağımsız bir Kürt devletini desteklediği ifadeleri de yer aldı.

Irak'ın belli bir bölgesinde özerklikleri tanınan Kürtlerin, bir ülkeyi idare etme konusunda kendilerini ileri derecede ispat ettiklerinin vurgulandığı metinde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüne karşı verilen mücadeleye de dikkat çekildi.

Metinde, “Bu itibarla Obama yönetimi, bölge ve dünyanın düzelmesi için Kürt bağımsızlığını tanımalı” çağrısında bulunuldu.

Amerikalılar, Beyaz Saray'ın whitehouse.gov adresli resmi web sitesinde yer alan dilekçe bölümünde başlık açarak imza toplayabiliyor. İmza sayısı 100 bine ulaştığı takdirde konu ABD Başkanı'na sunuluyor. İmzalar kamuoyunda ses getirse de ABD Başkanı için herhangi bir bağlayıcılığı söz konusu değil.

"Kürdistan'a Bağımsızlık" kampanyasını şu ana kadar 19 bin 374 kişi imzaladı.