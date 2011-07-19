-BEYAZ SARAY'DA "SON ÇARE" PLANI WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD'de federal hükümetin borçlanma tavanının yükseltilmesi için zaman azalırken, soruna çözüm bulma çabalarında, Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell tarafından teklif edilen "yedek plan"ın ismi gittikçe daha çok öne çıkmaya başladı. Beyaz Saray, 2 Ağustos'ta süresi dolacak borçlanma limitinin yükseltilmesi ve bu sayede ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için Kongre liderleriyle bir "son çare" planı üzerinde gayret sarfedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Barack Obama, borçlanma krizine uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüm ısrarını hala sürdürmesine karşın, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki derin görüş ayrılıkları, Obama'nın tercih ettiği türden bir anlaşmaya varılması ihtimalini giderek azaltıyor. Kongre'nin, federal hükümetin borçlanma limitini 2 Ağustos'a kadar yükseltmemesi halinde, ABD hükümetinin borçlarını ödeyemez hale geleceği ve bu durumun da faiz oranlarını yükseltebileceği, küresel finans piyasalarını kaosa sokabileceği, ABD'nin kredi notunun düşmesine neden olabileceği ve ülke ekonomisinde yeni bir resesyon ortamını doğurabileceği belirtiliyor. Uluslararası çaptaki iki önemli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Standard and Poor's'un ABD'ye yönelik uyarıları da, durumun ciddiyetini iyiden iyiye artırdı. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında, zenginlere yönelik vergi artışları ve popüler sosyal programlar üzerindeki harcamalardan kaynaklanan ve bir türlü aşılamayan derin görüş ayrılıklarının, Obama'nın istediği türden geniş kapsamlı bir anlaşmaya varılması umutlarının azalmasına neden olduğu ve bu yüzden de Washington'da ilginin, Obama'ya borçlanma limitini Kasım 2012 seçimlerine kadar üç aşamada toplam 2,5 trilyon dolar düzeyinde artırma yetkisi veren Cumhuriyetçi Senatör McConnell'ın teklif ettiği yedek plan üzerine çevrildiği ifade ediliyor. -OBAMA: "İLERLEME SAĞLIYORUZ"- Borç krizi konusunda Kongre liderleriyle görüşmelerini geçen hafta sonu da sürdüren Obama, dün yaptığı açıklamada, "İlerleme sağlıyoruz. Politikanın, doğru olanı yapmanın önüne engel koymasına izin veremeyiz" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de, Obama'nın hala mümkün olan en geniş kapsamlı paketi tercih ettiğini, ancak ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için alternatif planlara da açık olduğunu söyledi. Bunun için, Kongre'nin üzerinde harekete geçebileceği yedek bir düzenlemenin olmasını sağlamaları gerektiğini ve bunun Kongre'den geçebilmesi için Senato'daki her iki parti yetkilileriyle birlikte çalıştıklarını belirten Carney, "Sadece bir seçenek üzerinde çalışma lüksüne artık sahip değiliz. Ne olursa olsun ABD'nin temerrüde düşmemesi için bir mekanizmanın bulunduğundan emin olmalıyız. " dedi. Öte yandan Kongre'deki Cumhuriyetçiler, devlet harcamalarında kesinti ve bütçenin dengelenmesi için anayasal değişiklik öngören bir tasarıyı bugün oylamaya sunmayı planlıyor. Ancak tasarının Kongre'den geçmesine pek ihtimal verilmiyor. Obama da, tasarıyı Kongre'de kabul edilse bile veto edeceğini daha önce açıklamıştı. Bu nedenle, "sembolik" olarak nitelenen tasarının, daha çok, Cumhuriyetçilere, muhafazakar tabanlarının desteklediği adımları attıklarını gösterme imkanı sağlayacağı yorumları yapılıyor. Obama, Kongre liderlerine bir bütçe anlaşması üzerinde mutabakata varmaları için gelecek cumaya kadar süre tanımıştı. Beyaz Saray, 22 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varılmasının, Kongre'ye, 2 Ağustos'a kadar ilgili düzenlemeyi kaleme alıp, kabul etmesi için yeterli zaman tanıyabilmek açısından gerekli olduğunu belirtiyor.