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Dünya

BEYAZ SARAY'A YENİ SÖZCÜ WASHINGTON (A.A)

28 Ocak 2011 09:39

-BEYAZ SARAY'A YENİ SÖZCÜ WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs'in yerine, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın iletişim direktörü Jay Carney'nin getirileceği bildirildi. Şu anki sözcü Robert Gibbs, bir süre önce, ABD Başkanı Barack Obama'ya dışarıdan danışmanlık yapmak üzere görevinden çekileceğini açıklamıştı. Gibbs'in, Obama'nın "Birliğin Durumu" konuşmasının ardından görevinden ayrılacağı belirtiliyordu. Obama'nın konuşmasının üzerinden iki gün geçtikten sonra, Biden'ın 2009 yılından bu yana iletişim direktörlüğü görevini yürüten Carney'nin, Gibbs'in yerini devralacağı açıklandı.  Carney'nin yeni Beyaz Saray sözcüsü olacağı bilgisine, Obama'nın özel kalem müdürü William Daley tarafından Beyaz Saray çalışanlarına gönderilen, Beyaz Saray'da bazı personel değişikliklerine dair duyurunun içinde yer verildi. Devir teslimin birkaç hafta içinde yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Carney, daha önce Time dergisi muhabirliği de yapmıştı.

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