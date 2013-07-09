Beyaz Saray'a 'Mısır'daki darbe mi, değil mi' sorusu

Basının karşısına çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Obama'nın Mısır'daki gelişmeleri darbe olarak nitelendirip nitelendirmediği soruldu.



"Bu, çok karmaşık ve zor bir durum" diyen Carney, "Başkan Obama, Mısır ordusu tarafından Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılması ve anayasanın askıya alınması kararı hakkında derin kaygı duyduğumuzu ortaya koydu" dedi ve şunları söyledi:

"Şunu da kabul etmek önemli; on milyonlarca Mısırlı, Mursi'nin demokratik olmayan idaresinden dolayı meşru şikayetlere sahip ve bunun bir darbe olduğuna inanmıyor, yeni bir hükümet istiyor.

Açık olmak gerekirse, bu kararın (darbe olarak nitelendirme) beraberinde getireceği önemli neticeler var ve bu, olanlar hakkında farklı görüşlere sahip milyonlarca Mısırlı için son derece önemli bir konu.

Bu, karmaşık bir durum ve böyle bir karara varmada gereksiz bir şekilde çabucak hareket etmek çıkarlarımıza uygun değil. Çünkü, hedefimiz konusunda dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Bu da (hedefimiz) Mısır halkına demokrasiye geçişlerinde yardım etmek ve ulusal güvenlik çıkarlarımıza bağlılığımızı sürdürmek

Carney, benzer bir soru üzerine, Mısır'da olanlara yönelik on binlerce Mısırlının farklı görüşlere sahip olduğunu belirterek, "Milyonlarca kişi yeni bir hükümet çağrısı yapıyordu. Diğer birçok Mısırlı karşıt görüşe sahipti. Mısır'da aşırı derecede polarize olmuş bir durum var" diye konuştu.



ABD'nin para yardımı



Carney, "Mısır'a yardımları kesmemek için bir yol bulmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusu üzerine, ABD ile Mısır arasındaki ilişkilerin, yardımların çok ötesinde bulunduğunu, yıllardır varolan ortaklığı ve ABD'nin Mısır halkına olan bağlılığını temel aldığını belirtti.

Sözcü Carney, "Mısır'daki son olaylarla ilgili, bunların nasıl nitelendirileceği ve analiz edileceği konusunda alacağımız kararlar, yasalar ve Kongre'yle her türlü istişaremize uygun olarak ve siyasi hedeflerimiz gözetilerek alınacak" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Mısır'a 1,5 milyar dolarlık yardımların kesilmesi de gözden geçirilen konular arasında mı?" sorusu üzerine Carney, şunları söyledi:

"Mısır'a yardım programlarımızda ani değişikliğe gitmenin ABD'nin en iyi çıkarına olmayacağını düşünüyoruz. Yasalar altındaki yükümlülüklerimizi gözden geçiriyoruz ve sağladığımız spesifik yardım paketiyle alakalı olarak bundan sonra izlenecek yola dair Kongre ile istişare içerisinde olacağız."



'Liderlerine halk karar verecek'



Bir gazetecinin, "Beyaz Saray'ın açıklamasında demokratik yoldan seçilmiş bir hükümete geri dönüş arzusu dile getiriliyor. Demokratik yoldan seçilmiş bir hükümet deniyor. Yani Beyaz Saray, demokratik yoldan seçilmiş Mursi hükümetine geri dönüş çağrısında bulunmuyor mu?" yönündeki sorusu üzerine Carney, şöyle konuştu:

"Demokratik yoldan seçilmiş hükümete bir geri dönüş çağrısında bulunuyoruz. Liderlerinin kim olacağına karar verecek olan Mısır halkı. Başkan Obama, Mısır ordusunun Mursi'yi iktidardan uzaklaştırma yönünde attığı adımlardan derin kaygısını ifade etti. Ancak başta da söylediğim gibi, Mısır'daki kutuplaşma ve Mursi hükümetinin demokratik olmayan yönetimine dair milyonlarca Mısırlı'nın görüşleri ve onların yeni bir hükümet talepleri hakkında duyarlıyız."



Seçim ve demokratik yönetim



Carney, "Mısır halkının, demokrasi ve demokratik bir süreç istediğini gayet açıkça gösterdiğine inanıyoruz. Mısır halkı sadece seçimler değil, demokratik yönetim de istediğini gösterdi. Biz, tüm yetkilileri, hem demokratik yollardan seçilmiş bir hükümete hem de sürece geri dönmeyi hızlandırmaya çağırıyoruz" dedi.



Tüm kesimlere çağrı



Carney, "Bu dönüşüm sürecinde Mısır'ın istikrarı ve demokratik siyasi düzen risk altında ve Mısır, halkının ileriye doğru kapsayıcı bir yol ve şiddet içermeyen yöntemler bulmak için bir araya gelmesi olmaksızın bu krizden çıkamaz. Biz, tüm siyasi taraflara, orduya ve dini liderlere, Mısır'ın derin ayrılımlarına köprü olma çabalarını öncelik haline getirmeleri noktasında çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

ABD'nin herhangi bir tarafı tutmadığını ve herhangi bir siyasi parti veya grubu da desteklemediğini dile getiren Carney, tüm taraflarla aktif biçimde temas halinde olduklarını vurguladı.