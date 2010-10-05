-BEYAZ SARAY'A GÜNEŞ ENERJİSİ WASHINGTON (A.A) - 05.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın suyunu bundan sonra güneş ısıtacak. Daha önce yapılan sebze bahçesiyle gündeme gelen Beyaz Saray'ın ikametgah bölümlerinin çatısına, güneş panelleri yerleştirilecek. Gelecek yılın ilk aylarında yerleştirilmesi planlanan paneller, suyun ısıtılmasını ve biraz da elektrik üretimini sağlayacak. Enerji Bakanı Steven Chu, Beyaz Saray'la ilgili planı, yerel liderler, eyalet yetkilileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle yapılan, hükümetin çevreyle ilgili verimliliğinin nasıl artırabileceğine ilişkin toplantıda açıkladı. ABD'nin eski başkanları Jimmy Carter ve George W. Bush döneminde de Beyaz saray güneş enerjisinden faydalanmıştı. Çevreci örgüt 350.org'un lideri Bill McKibben, yönetimin güneş enerjisi kullanma kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun tüm ülkeye örnek olabileceğini belirtti.